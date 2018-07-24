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В Израиле заявили, что военные пытались связаться с истребителем ВВС Сирии
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В Израиле заявили, что военные пытались связаться с истребителем ВВС Сирии 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. ПОСТПРЕД ИЗРАИЛЯ В ООН ЗАЯВИЛ, ЧТО ИЗРАИЛЬ НЕСКОЛЬКО РАЗ ПЫТАЛСЯ СВЯЗАТЬСЯ С ИСТРЕБИТЕЛЕМ ВВС СИРИИ, КОТОРЫЙ БЫЛ СБИТ, НО НЕ ПОЛУЧИЛ ОТВЕТА
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