Юнкер и Трамп договорились «дружить» против Китая

Не удивительно, что добившийся такого результата в едва начавшейся торговой войне с Евросоюзом хозяин Белого дома находился после переговоров в приподнятом настроении и с довольным видом называл отношения с Юнкером прекрасными. А вот его «визави» приходилось выжимать из себя дружелюбные улыбки, чтобы поражение Старого света не выглядело совсем удручающим и беспросветным.

Все, чего удалось добиться руководителю Еврокомиссии , — это заключить соглашение с Трампом за один день. И еще — американский лидер обещал Юнкеру временно приостановить введение новых пошлин для Евросоюза. Таким образом европейский автопром, который должен был пострадать от действий Белого дома, может на время успокоиться. Эта новость особенно порадовала Германию

"Вчера Европа доказала, что не даст расколоть себя. Мы увидели, что если Европа выступает сообща, наши слова имеют вес", — удовлетворенно выдохнул министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Но если брать европейские интересы в целом, то представителям Брюсселя не удалось взять президента США «на жалость». Не помогла подаренная Юнкером фотография военного кладбища в Люксембурге , где похоронен командовавший контингентом США во Франции и Германии американский генерал Джордж Паттон.

"Дорогой Дональд, давайте будем помнить нашу общую историю", — подписал этот снимок глава Еврокомиссии, видимо, надеясь с его помощью пристыдить Трампа. Но чуда не произошло, и хозяин Белого дома на плече Юнкера не расплакался. Если судить по комментариям американского президента, его европейские собеседники сдали позиции почти сразу после начала дискуссии, «быстро совершив» нужный Трампу прорыв. «Никто не думал, что это возможно!» — с восторгом констатировал в Twitter глава Белого дома. Экономическими интересами Старого света Юнкер пожертвовал, как следовало из его объяснений, во имя трансатлантической стабильности, которая, по словам европейского гостя, «должна и впредь остаться якорем глобальной стабильности и движущей силой нашего взаимного процветания».

А теперь о том, чего добился президент США.

Во-первых, цитирую Трампа, «Европа станет очень, очень крупным покупателем сжиженного природного газа (СПГ)». «Евросоюз будет строить больше терминалов для импорта такого газа из США. Это также станет сигналом для остальных», — уныло подтвердил Юнкер. Остается добавить, что, по мнению аналитиков, в Старом свете уже достаточно терминалов для приема СПГ, но они стоят незагруженными из-за высокой цены данного продукта. Но теперь европейским потребителям придется больше платить за газ, чтобы Еврокомиссия могла выполнить требования Трампа.

Во-вторых, опять же цитирую главу Белого дома, «Евросоюз собирается начать почти сразу закупать у США большой объем соевых бобов».

В-третьих, в заявлении Еврокомиссии говорится о том, что Юнкер и Трамп договорились совместно работать в направлении нулевых пошлин, нулевых нетарифных барьеров и нулевых субсидий по неавтомобильным промышленным товарам. С такой инициативой выступал президент США перед переговорами с Юнкером, подчеркнув при этом, что Америка готова к беспошлинной торговле, а Европа — нет.

"Мы начинаем переговоры с Евросоюзом сейчас, но не знаем, к чему они приведут", — напутствовал Трамп участников будущих рабочих групп Европы и США по решению вопросов в торговой сфере, прямолинейно напомнив: договоренности между ним и Юнкером носят временный характер. И любые заминки со стороны Брюсселя могут спровоцировать Вашингтон на ответные действия.

Еще один пункт, по которому Трамп отыгрался на Европе, выставив ее не надежным геополитическим игроком и не самостоятельным экономическим партнером — отношения с Китаем . Судя по прозвучавшим заявлениям, США и Евросоюз договорились «дружить» против Китая, как в торговой сфере, так и в сфере защиты интеллектуальной собственности. А ведь еще в июне и июле чиновники в Брюсселе наперебой публично заявляли о необходимости расширять экономический диалог с Поднебесной и совпадении взглядов с Пекином на глобальную торговлю.

По мнению Der Spiegel , от визита Юнкера в Вашингтон политические элиты Европы ждали «мало-мальски убедительного сигнала о том, что сверхнапряженных трансатлантических отношениях все еще теплится жизнь». Они этот сигнал получили, но теперь европейцам предстоит подсчитать, не слишком ли высокую цену заплатит Старый свет за то, чтобы очутиться в удушающих объятиях США.

Справка «РГ»