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США пока не будут вводить пошлины на машины из ЕС
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США пока не будут вводить пошлины на машины из ЕС 

ТАСС 7 часов назад
Фото: Газета.Ru
ВАШИНГТОН, 26 июля. /ТАСС/. Американская администрация воздержится пока от введения таможенных пошлин на импортируемые из ЕС автомобили, но сохранит в силе сборы, взимаемые с алюминиевой и стальной продукции, которая поставляется в США европейцами. Об этом сообщил в четверг американский министр торговли Уилбур Росс, комментируя договоренности, которые были достигнуты днем ранее на встрече президента США Дональда Трампа и председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера в Белом доме.
"С чем мы согласились, так это с тем, чтобы не вводить автомобильные пошлины, пока [между США и ЕС] идут переговоры. У этой ситуации действительно нет изменений", — заявил Росс. " [Однако] пошлины на алюминий и сталь остаются", — отметил глава американского Минторга, беседуя с журналистами, которые сопровождают Трампа в поездке по штатам Айова, Миссури и Иллинойс.
По итогам переговоров Трампа и Юнкера была объявлено, что США и ЕС пришли к соглашению о начале работы над отменой взаимных пошлин и торговых барьеров, а также создании рабочей группы по решению вопросов в торговой сфере и оценке существующих тарифов.
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