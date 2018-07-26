ЕС и США не будут вводить новые пошлины на время переговоров

"Сегодня мы договорились с президентом дать переоценку этим мерам (по пошлинам на сталь и алюминий — ред.) в надлежащее время. Такая же логика применяется и к автомобильной промышленности, … пошлины не защищают национальную безопасность, они только будут подрывать экономическую безопасность", — сказал Юнкер, выступая с лекцией в Вашингтоне после переговоров с президентом Дональдом Трампом

"Позвольте привести пример. Если бы США ввели 20-процентную пошлину на автокомпоненты, а другие страны ответили бы, это обошлось бы экономике США в 50 миллиардов долларов потери ВВП к 2025 году", — сказал Юнкер.

"Мы договорились, что новые пошлины не будут вводиться, пока мы ведем переговоры", — подтвердил он.

США ранее ввели повышенные пошлины на импорт из третьих стран, в том числе из государств ЕС, стальной и алюминиевой продукции, мотивировав это соображениями национальной безопасности. Реакция Еврокомиссии не заставила себя ждать: был открыт спор в ВТО с США по этим тарифам, введены дополнительные пошлины в 25% на импорт в ЕС целого ряда товаров из Соединенных Штатов.

Помимо этого президент США Дональд Трамп грозился возможностью введения ввозных пошлин в 20% на автомобили из Евросоюза.