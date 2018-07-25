Трамп оценил потери США от несправедливой торговли 

Президент США Дональд Трамп заявил, что США потеряли $817 млрд из-за несправедливой торговли.
"Каждый раз, когда я вижу, что слабый политик просит прекратить торговые переговоры или использование пошлин для противодействия несправедливым тарифам, я задаюсь вопросом, о чем они могут думать?", — написал Трамп в твиттере.
Он подчеркнул, что из-за несправедливых торговых сделок США потеряли более $800 млрд
"В прошлом году было потеряно $817 млрд Долой слабость!", — добавил Трамп.
Ранее сообщалось, что Трамп назвал США опустошенной свинкой-копилкой.
Президент отметил, что американские пошлины замечательны.
Как стало известно, Трамп готов ввести пошлины на товары КНР объемом в $500 млрд