Трамп оценил потери США от несправедливой торговли

"Каждый раз, когда я вижу, что слабый политик просит прекратить торговые переговоры или использование пошлин для противодействия несправедливым тарифам, я задаюсь вопросом, о чем они могут думать?", — написал Трамп в твиттере.

Он подчеркнул, что из-за несправедливых торговых сделок США потеряли более $800 млрд

"В прошлом году было потеряно $817 млрд Долой слабость!", — добавил Трамп.

Ранее сообщалось, что Трамп назвал США опустошенной свинкой-копилкой.

Президент отметил, что американские пошлины замечательны.