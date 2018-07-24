Трамп назвал США опустошенной свинкой-копилкой 

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские пошлины замечательны.
"Пошлины замечательны! Либо страна, которая несправедливо относилась к Соединенным Штатам в торговле будет придерживаться честной сделке, либо она попадет под удар пошлин", — написал Трамп в твиттере.
Он также напомнил, что США — это «свинка-копилка», которую опустошили.
Ранее Трамп сообщил, что готов ввести пошлины на товары КНР объемом в $500 млрд
Китай обратился во Всемирную торговую организацию (ВТО) в связи с намерением США ввести дополнительные пошлины на китайские товары на $200 млрд