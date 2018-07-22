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Пенс рассказал о риске Трампа на встрече с Путиным
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Пенс рассказал о риске Трампа на встрече с Путиным 

Российская Газета 22 июля 2018
Вице-президент США Майк Пенс заявил, что американский президент Дональд Трамп пошел на политический риск для достижения мира, чтобы не ставить под угрозу мир ради личных политических амбиций. Так Пенс охарактеризовал встречу американского лидера с главой РФ Владимиром Путиным.
Также Пенс назвал поездку Трампа в Хельсинки успешной, передает ТАСС. «Президент Трамп будет всегда стремиться к миру», — заверил вице-президент.
Первая двусторонняя встреча Путина и Трампа состоялась 16 июля в Хельсинки. Главы государств заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран. Между тем в Соединенных Штатах Трампа подвергли критике за его недостаточно жесткую позицию по отношению к властям РФ.
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