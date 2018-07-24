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Источник сообщил и гибели пилота сбитого Израилем самолета
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Россия стянула военную технику к западным рубежам
Россия стянула военную технику к западным рубежам

Источник сообщил и гибели пилота сбитого Израилем самолета 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ: ОДИН ПИЛОТ СБИТОГО ИЗРАИЛЕМ САМОЛЕТА ВВС СИРИИ ПОГИБ, СУДЬБА ВТОРОГО ОСТАЕТСЯ НЕИЗВЕСТНОЙ — СИРИЙСКИЙ ВОЕННЫЙ ИСТОЧНИК
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