Израильские военные знали, что сбили не российский самолет 

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июл — РИА Новости. Израильские военные знали, что самолет, который они перехватывают, принадлежит ВВС Сирии, а не ВКС России, заявил журналистам во вторник официальный представитель армии Йонатан Конрикус.
Ранее израильская армия сообщила, что выпустила две зенитные ракеты по сирийскому самолету, зашедшему в воздушное пространство страны из Сирии.
"Мы знали, что это сирийский самолет, хотя нам известно, что русские тоже совершают там боевые вылеты… Мы знали, что это был самолет ВВС Сирии", — сказал он.
Между Россией и Израилем с осени 2015 года действует механизм коммуникаций, который призван оградить их войска от случайных столкновений и иных опасных инцидентов при проведении операций в Сирии.
Конрикус не сказал, была ли задействована горячая линия с российской авиабазой «Хмеймим» в этом случае.
Ранее бывший министр обороны Израиля Моше Яалон в интервью РИА Новости говорил, что военные Израиля «в состоянии отличить сирийский Су-24 от российского Су-24». Между военными двух стран для предотвращения инцидентов в Сирии работает «горячая линия».
Упомянув случай, когда российский пилот «почти пересек нашу границу на Голанских высотах», экс-министр сказал: «Будь это сирийский самолет, мы бы его сбили».
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