Израильские военные знали, что сбили не российский самолет

Ранее израильская армия сообщила, что выпустила две зенитные ракеты по сирийскому самолету, зашедшему в воздушное пространство страны из Сирии.

"Мы знали, что это сирийский самолет, хотя нам известно, что русские тоже совершают там боевые вылеты… Мы знали, что это был самолет ВВС Сирии", — сказал он.

Между Россией и Израилем с осени 2015 года действует механизм коммуникаций, который призван оградить их войска от случайных столкновений и иных опасных инцидентов при проведении операций в Сирии.

Конрикус не сказал, была ли задействована горячая линия с российской авиабазой «Хмеймим» в этом случае.

Ранее бывший министр обороны Израиля Моше Яалон в интервью РИА Новости говорил, что военные Израиля «в состоянии отличить сирийский Су-24 от российского Су-24». Между военными двух стран для предотвращения инцидентов в Сирии работает «горячая линия».

Упомянув случай, когда российский пилот «почти пересек нашу границу на Голанских высотах», экс-министр сказал: «Будь это сирийский самолет, мы бы его сбили».

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