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Сбитый Израилем сирийский самолет не нарушал границ, сообщил источник
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Сбитый Израилем сирийский самолет не нарушал границ, сообщил источник 

РИА Новости 27 минут назад
РИА НОВОСТИ. ПВО ИЗРАИЛЯ ОТКРЫЛИ ОГОНЬ ПО СИРИЙСКОМУ ВОЕННОМУ САМОЛЕТУ, КОТОРЫЙ НАНОСИЛ УДАРЫ ПО ПОЗИЦИЯМ ИГ* И НАХОДИЛСЯ В ВОЗДУШНОМ ПРОСТРАНСТВЕ СИРИИ — ИСТОЧНИК
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