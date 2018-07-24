Израильские военные уничтожили самолет ВВС Сирии

Израильские военные сбили самолет «Сухой» , который зашел в воздушное пространство страны на два километра. Об этом сообщили в пресс-службе армии Израиля.

Самолет перехватили и выпустили по нему две ракеты.

Уже установлено, что самолет принадлежал ВВС Сирии . Другая информация о случившемся выясняется.