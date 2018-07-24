Израильские военные уничтожили самолет ВВС Сирии 

Израильские военные сбили самолет «Сухой», который зашел в воздушное пространство страны на два километра. Об этом сообщили в пресс-службе армии Израиля.
Самолет перехватили и выпустили по нему две ракеты.
Уже установлено, что самолет принадлежал ВВС Сирии. Другая информация о случившемся выясняется.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что ВВС Израиля нанесли ракетный удар по объектам сирийской армии. Атака произошла в районе аэропорта Нейраб на севере Алеппо. В результате обстрела погибших нет, нанесен только материальный ущерб.