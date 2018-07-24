Турция не присоединится к санкциям США против Ирана, заявил Чавушоглу

Ранее Трамп написал твит исключительно заглавными буквами, что Иран столкнется с «невиданными последствиями», если продолжит угрожать США. Заявление Трампа стало ответом на реплику иранского президента Хасана Роухани , который призвал США «не играть с огнем», предупредив, что в противном случае Вашингтон пожалеет об этом.

"Из Америки прибыла делегация. Мы сказали, что принимать участие в этих санкциях не будем. Мы покупаем нефть. И покупаем её на удобных условиях. Вы разговариваете издалека, а мы не будем этому следовать", — заявил Чавушоглу, которого цитирует газета Dünya.

Ранее в госдепе США заявили, что Вашингтон постарается убедить союзников полностью прекратить закупку нефти из Ирана к началу ноября, а госсекретарь Майк Помпео сообщил, что санкции США в отношении нефтяного сектора Ирана начнут действовать с 4 ноября, после этой даты поставки нефти оттуда будут считаться нарушением санкций.