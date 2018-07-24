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Турция не присоединится к санкциям США против Ирана, заявил Чавушоглу
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Турция не присоединится к санкциям США против Ирана, заявил Чавушоглу 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Турция не будет присоединяться к санкциям США против Ирана, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Ранее Трамп написал твит исключительно заглавными буквами, что Иран столкнется с «невиданными последствиями», если продолжит угрожать США. Заявление Трампа стало ответом на реплику иранского президента Хасана Роухани, который призвал США «не играть с огнем», предупредив, что в противном случае Вашингтон пожалеет об этом.
"Из Америки прибыла делегация. Мы сказали, что принимать участие в этих санкциях не будем. Мы покупаем нефть. И покупаем её на удобных условиях. Вы разговариваете издалека, а мы не будем этому следовать", — заявил Чавушоглу, которого цитирует газета Dünya.
Ранее в госдепе США заявили, что Вашингтон постарается убедить союзников полностью прекратить закупку нефти из Ирана к началу ноября, а госсекретарь Майк Помпео сообщил, что санкции США в отношении нефтяного сектора Ирана начнут действовать с 4 ноября, после этой даты поставки нефти оттуда будут считаться нарушением санкций.
Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого «шестеркой» международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году, и сообщил о восстановлении всех санкций против Тегерана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.
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