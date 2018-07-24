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На Украине ожидают рост цен на воду
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На Украине ожидают рост цен на воду 

Газета.Ru 48 минут назад
Вице-президент Ассоциации водоканалов Украины Ольга Бабий заявила, что стоимость воды на Украине вырастет на 2-3% из-за увеличения стоимости жидкого хлора. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Повышение цены на хлор повлияет на каждого потребителя на Украине, за счет увеличения стоимости хлора стоимость воды вырастет минимум на 2-3% независимо от размера городов", — сказала Бабий.
Она также добавила, что Украина будет налаживать импорт хлора, создавать резервы и подписывать соответствующие контракты для предотвращения таких последствий в будущем.
Ранее сообщалось, что на Украине подорожал хлеб и подешевело сало.
C января по май произошел рост цен на 4,6% на продукты и безалкогольные напитки
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