На Украине ожидают рост цен на воду

Вице-президент Ассоциации водоканалов Украины Ольга Бабий заявила, что стоимость воды на Украине вырастет на 2-3% из-за увеличения стоимости жидкого хлора. Об этом сообщает РИА «Новости».

"Повышение цены на хлор повлияет на каждого потребителя на Украине, за счет увеличения стоимости хлора стоимость воды вырастет минимум на 2-3% независимо от размера городов", — сказала Бабий.

Она также добавила, что Украина будет налаживать импорт хлора, создавать резервы и подписывать соответствующие контракты для предотвращения таких последствий в будущем.

Ранее сообщалось, что на Украине подорожал хлеб и подешевело сало.

C января по май произошел рост цен на 4,6% на продукты и безалкогольные напитки