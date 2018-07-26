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Минобороны РФ: Обстрел территории Израиля велся с позиций ДАИШ
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Минобороны РФ: Обстрел территории Израиля велся с позиций ДАИШ 

Российская Газета 18 минут назад
Фото: Русская Весна
Обстрел территории Израиля из Сирии, произошедший накануне, в среду, велся с позиций ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки «ИГИЛ»). Атака осуществлялась с целью спровоцировать удар по сирийским военным.
Террористы и ракетные установки, выпустившие два снаряда, были уничтожены ответным ударом, передает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ. Экстремисты подвергли ракетному обстрелу территорию Еврейского государства из района населенных пунктов Нафа и Шаджара.
В Минобороны РФ отметили, что командование группировки российских войск в САР выразило благодарность израильским военным за ликвидацию боевиков и предотвращение провокации террористов.
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