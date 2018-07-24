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Иран готов принять ответные меры при блокировке США экспорта нефти из страны
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Иран готов принять ответные меры при блокировке США экспорта нефти из страны 

Газета.Ru 1 час назад
Представитель МИД Ирана Бахрам Касеми заявил, что Иран примет ответные меры, если США заблокируют экспорт нефти из страны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство IRNA.
"Если США захотят предпринять серьезные действия в этом направлении, то столкнутся с решительным противодействием Ирана", — сказал Касеми.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон продолжает работать со странами-импортерами иранской нефти, чтобы вынудить их отказаться от закупок сырья.
В свою очередь министр финансов США Стивен Мнучин рассказал, что США могут сделать исключения для некоторых стран, которые не успеют отказаться от иранской нефти до введения американских санкций.
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