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Путин согласился приехать в Вашингтон и пригласил Трампа в Москву
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Путин согласился приехать в Вашингтон и пригласил Трампа в Москву 

Деловая газета «Взгляд» 5 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Президент Владимир Путин выразил готовность приехал в Вашингтон для встречи с американским коллегой, а также пригласил Дональда Трампа посетить российскую столицу.
Сообщение об этом передает РИА «Новости».
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