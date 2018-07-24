Ещё
ВСУ обстреляли территорию ЛНР один раз за сутки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции

ВСУ обстреляли территорию ЛНР один раз за сутки, сообщили в республике 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости / Стрингер
Украинские силовики за сутки один раз обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
Новое, "хлебное" перемирие в связи с уборкой урожая было объявлено в Донбассе с 1 июля. Это уже третья попытка сторон конфликта прекратить огонь с начала года.
"За сутки украинские силовики один раз нарушили режим прекращения огня, применив гранатометы различных типов и стрелковое оружие", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, обстрелам подверглись позиции ЛНР в районе населенного пункта Желобок.
"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили в пресс-службе.
Украинские военные, в свою очередь, заявили о 21 обстреле своих позиций в Донбассе за сутки, двое военных получили ранения.
Согласно сообщению пресс-центра военной операции Украины в Facebook, "противник 21 раз открывал огонь по позициям наших войск". "В результате боевых действий врага двое наших военнослужащих получили ранения", — добавляется в заметке.
Президент Украины Петр Порошенко 30 апреля подписал указ о завершении антитеррористической операции в Донбассе, которая длилась более четырех лет. Вместо этого в регионе началась операция Объединенных сил Украины. По мнению Киева, предыдущий формат операции уже исчерпал себя. Теперь руководство военной операцией перешло от Службы безопасности Украины непосредственно к военным.
Последние новости
Как Путин воспринял неожиданный отказ Трампа от своих слов Как Латвия справляется после ухода "Новой волны" в Сочи "Кормили дважды в неделю": в Краснокамске от истощения умерла девочка
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую92
Путина попросили спасти Йемен743
Максакова потеряла сына в его день рождения12
У россиян станет меньше налогов75
Китаец снял паровой котел «Адмирала Кузнецова»277
Видео
00:59
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую
Экономика Статьи
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
00:45
Соловьев нашел способ прекратить пытки в тюрьмах
Общество Криминал
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
10:40
У россиян станет меньше налогов
Личный счет
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:20
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль
Армия Статьи
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение