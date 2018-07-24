Конгресс предложил запретить сотрудничество Пентагона и военных РФ

Американский конгресс предложил продлить запрет на сотрудничество Пентагона с российскими военными. Об этом говорится в отчете, посвященному проекту оборонного бюджета на следующий финансовый год. Россию в документе называют «конкурентом» США

Запрет на сотрудничество с Минобороны России не касается диалога между военными двух стран, а также канала связи по Сирии

Объем проекта бюджета составляет 717 миллиардов долларов США, передает РИА Новости . Два палатам конгресса его еще предстоит одобрить.

Законодатели предлагают «запретить сотрудничество по линии военных с Россией», обеспечить гибкость для перехода от использования российского вооружений к американскому. В законопроект включены положения о поставках Украине оружия на 250 миллионов долларов и о запрете признания американскими властями Крыма российской территорией.

Ранее Сенат и Палата представителей проголосовали за проекты оборонного бюджета на 2019 год, в текстах которых имелись существенные отличия.