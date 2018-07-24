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Конгресс предложил запретить сотрудничество Пентагона и военных РФ
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Конгресс предложил запретить сотрудничество Пентагона и военных РФ 

Российская Газета 58 минут назад
Фото: Российская Газета
Американский конгресс предложил продлить запрет на сотрудничество Пентагона с российскими военными. Об этом говорится в отчете, посвященному проекту оборонного бюджета на следующий финансовый год. Россию в документе называют «конкурентом» США.
Запрет на сотрудничество с Минобороны России не касается диалога между военными двух стран, а также канала связи по Сирии.
Объем проекта бюджета составляет 717 миллиардов долларов США, передает РИА Новости. Два палатам конгресса его еще предстоит одобрить.
Законодатели предлагают «запретить сотрудничество по линии военных с Россией», обеспечить гибкость для перехода от использования российского вооружений к американскому. В законопроект включены положения о поставках Украине оружия на 250 миллионов долларов и о запрете признания американскими властями Крыма российской территорией.
Ранее Сенат и Палата представителей проголосовали за проекты оборонного бюджета на 2019 год, в текстах которых имелись существенные отличия.
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