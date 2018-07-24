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После хлорного кризиса украинцы станут больше платить за воду
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После хлорного кризиса украинцы станут больше платить за воду 

Свободная пресса 2 часа назад
Вице-президент Ассоциации водоканалов Украины Ольга Бабий рассказала СМИ о том, что стоимость воды для украинцев в ближайшее время вырастет на 2-3% из-за того, что «ДнепрАзот» почти в пять раз поднял цены на хлор.
"Не думаю, что «ДнепрАзот» вышел из этой ситуации с красивым лицом. Повышение цены на хлор повлияет на каждого потребителя на Украине, за счет увеличения стоимости хлора стоимость воды вырастет минимум на 2 —3% независимо от размера городов", — заявила она.
Бабий отметила, что ситуация с «ДнепрАзотом» заставляет власти страны серьёзно задуматься о том, чтобы разрушить монополию предприятия на хлор, в том числе за счёт импорта и создания резервов. Также руководство страны намерено привлечь учёных для создания альтернативных способов очистки воды, пишет РИА Новости.
Ранее «СП» сообщала, что крупнейший украинский завод химической промышленности «ДнепрАзот» из-за слишком высоких цен на газ приостановил работу. Из-за этого Украине грозят глобальные проблемы с водоснабжением. Позже предприятие возобновило работу цехов по производству хлора, подняв при этом стоимость своей продукции до 47 тысяч гривен за одну тонну.
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