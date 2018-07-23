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Сенатор США заподозрил экс-главу ЦРУ в «миллионных заработках» на госсекретах
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Сенатор США заподозрил экс-главу ЦРУ в «миллионных заработках» на госсекретах 

BFM.RU 1 час назад
Американский сенатор Рэнд Пол подозревает, что экс-глава ЦРУ Джон Бреннан может разглашать засекреченную информацию в СМИ ради получения финансовой выгоды. Об этом Пол написал в Twitter.
«Джон Бреннан монетизирует свой допуск к секретным материалам? А не зарабатывает ли он своими атаками на Трампа миллионы долларов, разглашая секреты ведущим СМИ?» — задался вопросом сенатор.
Он также добавил, что намерен обсудить с президентом США Дональдом Трампом вопрос об отзыве доступа к секретным сведениям у бывшего главы ЦРУ. Ранее Бреннан обвинил президента США в предательстве из-за пресс-конференции по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
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