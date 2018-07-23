Сенатор США заподозрил экс-главу ЦРУ в «миллионных заработках» на госсекретах 

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Трамп накричал на Иран в Twitter, Роухани пригрозил «матерью всех войн»

СМИ узнали о подготовке антиукраинских санкций в России

Порошенко: Украина остановила «нашествие» России на Европу, поэтому ей надо в НАТО