На Украине заявили о единстве с США в позиции по «Северному потоку — 2»

«Украина и США едины в своей позиции по противодействию реализации российского проекта «Северный поток — 2», — говорится в сообщении.

Как отмечается, проект «является прямой угрозой энергетической безопасности Европы» и «ухудшает ситуацию с диверсификацией способов поставок энергоносителей европейским потребителям».

В свою очередь, Фэннон выразил Киеву полную поддержку в вопросе энергобезопасности и заявил о настрое в дальнейшем поддерживать позицию относительно газопровода.