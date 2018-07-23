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На Украине заявили о единстве с США в позиции по «Северному потоку — 2»
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На Украине заявили о единстве с США в позиции по «Северному потоку — 2» 

RT на русском 1 час назад
Фото: RT на русском
Власти Украины едины с США в намерении противодействовать реализации проекта «Северный поток — 2», сообщила пресс-служба украинского правительства по итогам встречи премьер-министра Владимира Гройсмана с заместителем госсекретаря по вопросам энергетических ресурсов Фрэнсисом Фенноном.
«Украина и США едины в своей позиции по противодействию реализации российского проекта «Северный поток — 2», — говорится в сообщении.
Как отмечается, проект «является прямой угрозой энергетической безопасности Европы» и «ухудшает ситуацию с диверсификацией способов поставок энергоносителей европейским потребителям».
В свою очередь, Фэннон выразил Киеву полную поддержку в вопросе энергобезопасности и заявил о настрое в дальнейшем поддерживать позицию относительно газопровода.
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