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В сенате США заподозрили экс-главу ЦРУ в «разглашении секретов» через СМИ
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В сенате США заподозрили экс-главу ЦРУ в «разглашении секретов» через СМИ 

RT на русском 22 минуты назад
Американский сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол заподозрил экс-главу ЦРУ Джона Бреннана в извлечении финансовой выгоды из своего доступа к засекреченной информации. Пол отметил, что намерен попросить президента США Дональда Трампа лишить бывшего директора спецслужбы допуска к секретным документам.
«Джон Бреннан монетизирует свой допуск к секретной информации? Не зарабатывает ли он миллионы долларов, разглашая секреты через средства массовой информации при своих атаках на Трампа?» — написал сенатор в Twitter.
Ранее стало известно, что Джон Бреннан будет вызван на дачу показаний перед юридическим комитетом палаты представителей США из-за выражения «крайне предвзятой точки зрения» по отношению к Дональду Трампу.
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