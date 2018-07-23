В сенате США заподозрили экс-главу ЦРУ в «разглашении секретов» через СМИ 

Американский сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол заподозрил экс-главу ЦРУ Джона Бреннана в извлечении финансовой выгоды из своего доступа к засекреченной информации. Пол отметил, что намерен попросить президента США Дональда Трампа лишить бывшего директора спецслужбы допуска к секретным документам.
«Джон Бреннан монетизирует свой допуск к секретной информации? Не зарабатывает ли он миллионы долларов, разглашая секреты через средства массовой информации при своих атаках на Трампа?» — написал сенатор в Twitter.
Ранее стало известно, что Джон Бреннан будет вызван на дачу показаний перед юридическим комитетом палаты представителей США из-за выражения «крайне предвзятой точки зрения» по отношению к Дональду Трампу.