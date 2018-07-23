Трамп заявил, что любые негативные шаги Ирана в отношении США будут иметь последствия

"Президент Трамп сказал мне, что если Иран предпримет хоть один негативный шаг, то заплатит за него цену, которую в прошлом платили немногие страны", — цитирует в понедельник пресс-пул Белого дома слова Болтона.

Ранее в воскресенье в Twitter Трамп пригрозил иранскому президенту Хасану Роухани серьезными последствиями в случае, если он будет угрожать Вашингтону.

Выступая с трибуны ООН в сентябре 2017 года, Дональд Трамп назвал Иран «страной-изгоем, которая главным образом экспортирует насилие, кровопролитие и хаос». 8 мая Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий — сделки, которая ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС