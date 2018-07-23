Трамп заявил, что любые негативные шаги Ирана в отношении США будут иметь последствия 

ВАШИНГТОН, 23 июля. /ТАСС/. Власти Ирана заплатят высокую цену, если предпримут негативные шаги в отношении США. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в разговоре со своим помощником по национальной безопасности Джоном Болтоном, с которым он консультировался в течение последних нескольких дней.
"Президент Трамп сказал мне, что если Иран предпримет хоть один негативный шаг, то заплатит за него цену, которую в прошлом платили немногие страны", — цитирует в понедельник пресс-пул Белого дома слова Болтона.
Ранее в воскресенье в Twitter Трамп пригрозил иранскому президенту Хасану Роухани серьезными последствиями в случае, если он будет угрожать Вашингтону.
Выступая с трибуны ООН в сентябре 2017 года, Дональд Трамп назвал Иран «страной-изгоем, которая главным образом экспортирует насилие, кровопролитие и хаос». 8 мая Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий — сделки, которая ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС.
Руководитель и духовный лидер Исламской Республики Иран аятолла Али Хаменеи заявлял, что Иран готов развивать отношения со всеми странами, кроме США.