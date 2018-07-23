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Трамп пригрозил Ирану возмездием, «которое знали лишь несколько стран»
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Трамп пригрозил Ирану возмездием, «которое знали лишь несколько стран» 

РИА Новости 41 минуту назад
ВАШИНГТОН, 23 июл — РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал, что в беседе с ним президент США Дональд Трамп пообещал, что Иран заплатит высокую цену, которую платили только несколько стран на земле, в случае неправильных действий.
"Я разговаривал с президентом в течение прошлой недели, и президент Трамп сказал мне, что если Иран сделает что-то плохое, он заплатит высокую цену, которую платили только несколько стран на Земле", — сказал Болтон, чьи слова приводит пресс-служба Белого дома.
Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил в своем Twitter, что Иран будет «страдать от последствий», если продолжит угрожать США. Ранее президент Ирана Хасан Роухани призвал американского лидера «не играть с огнем», подчеркнув, что Тегеран «ни с кем не воюет». По его словам, «сила Ирана — сдерживающая».
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