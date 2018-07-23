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Трамп намекнул на возможность антимонопольного расследования против Amazon
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Трамп намекнул на возможность антимонопольного расследования против Amazon 

РИА Новости 1 час назад
ВАШИНГТОН, 23 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп намекнул в понедельник на возможность антимонопольного расследования против интернет-гиганта Amazon.
Трамп в очередной раз обрушился в Twitter на Amazon и газету Washington Post, которая принадлежит основателю Amazon Джеффу Безосу. При этом, по его словам, Washington Post является лоббистом интернет-гиганта.
"По моему мнению, Washington Post — не более чем дорогой — поскольку убытки газеты составляют состояние — лоббист для Amazon. Не используется ли она как защита от антимонопольных заявлений, которые, как считают многие, следует подать?" — написал Трамп.
Реализацией антимонопольного законодательства в США занимаются Федеральная комиссия по торговле и министерство юстиции США.
Amazon — крупнейшая интернет-компания, в 2017 году оборот компании составил 178 миллиардов долларов, а прибыль до налогов превысила 3 миллиарда долларов.
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