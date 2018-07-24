Сегодня в США ожидается поток квартальных отчетностей 

Во вторник, 24 июля, в Соединенных Штатах Америки не ожидается публикации важных макроэкономических показателей. Из второстепенных данных стоит отметить индекс сопоставимых продаж крупнейших розничных сетей (Красная книга) за неделю, индекс деловой активности в промышленности за июль и индексы деловой активности в сфере услуг и промышленности ФРБ Ричмонда за июль. В календаре корпоративных отчетностей на сегодня значатся: 3M, Biogen, Eli Lilly, JetBlue Airways, Harley-Davidson, Kimberly-Clark, Peabody Energy, Lockheed Martin, United Technologies, Verizon Communications (до открытия); AT&T, Chubb, iRobot, Stryker, Texas Instruments (после закрытия). К 13:41 МСК фьючерсы на индекс S&P 500 торгуются с повышением на 0,20%.
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