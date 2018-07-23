Многие сирийские беженцы хотят остаться жить в Европе, заявили в МИД 

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Значительное число сирийских беженцев хотят остаться жить в европейских странах, а не возвращаться на родину, сообщил представитель МИД России Николай Бурцев.
"Должны отметить желание значительного количества сирийских беженцев остаться на постоянное проживание в основном в европейских странах, таких как Франция, Мальта, Германия, Великобритания, Дания, Швеция, Финляндия и прочие", — заявил Бурцев на заседании Межведомственного координационного штаба Минобороны и МИД России по возвращению беженцев на территорию Сирии.
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