Гройсман: Украина и США договорились вместе бояться «Северный поток-2»

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Украина и США едины в своей позиции по противодействию реализации российского проекта «Северный поток-2», который является прямой угрозой энергетической безопасности Европы и ухудшает ситуацию с диверсификацией способов поставок энергоносителей европейским потребителям», — сообщила пресс-служба Кабинета министров со ссылкой на Гройсмана по результатам встречи с Фенноном.

Согласно сообщению, замгоссекретаря США по вопросам энергетических ресурсов находится в Киеве после переговоров по энергетическим вопросам в Брюсселе

«Хотел бы засвидетельствовать полную поддержку США в вопросе, прежде всего, энергобезопасности. Мы настроены дальше поддерживать позицию относительно проекта «Северный поток-2» и продолжение транзита газа через Украину. Эти два компонента взаимосвязаны, и они являются составляющей энергобезопасности Европы. США и впредь будут продолжать выступать за диверсификацию маршрутов поставок энергоносителей в Европу», — заверил заместитель госсекретаря США.

На встрече стороны отметили, что украинская газотранспортная система (ГТС) в данное время надежная и способна обеспечивать тот объем транзита, который заявлен, без искусственных политических влияний.