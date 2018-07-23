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Гройсман: Украина и США договорились вместе бояться «Северный поток-2»
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Гройсман: Украина и США договорились вместе бояться «Северный поток-2» 

Украина.ру 30 минут назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
«Украина и США едины в своей позиции по противодействию реализации российского проекта «Северный поток-2», который является прямой угрозой энергетической безопасности Европы и ухудшает ситуацию с диверсификацией способов поставок энергоносителей европейским потребителям», — сообщила пресс-служба Кабинета министров со ссылкой на Гройсмана по результатам встречи с Фенноном.
Согласно сообщению, замгоссекретаря США по вопросам энергетических ресурсов находится в Киеве после переговоров по энергетическим вопросам в Брюсселе.
«Хотел бы засвидетельствовать полную поддержку США в вопросе, прежде всего, энергобезопасности. Мы настроены дальше поддерживать позицию относительно проекта «Северный поток-2» и продолжение транзита газа через Украину. Эти два компонента взаимосвязаны, и они являются составляющей энергобезопасности Европы. США и впредь будут продолжать выступать за диверсификацию маршрутов поставок энергоносителей в Европу», — заверил заместитель госсекретаря США.
На встрече стороны отметили, что украинская газотранспортная система (ГТС) в данное время надежная и способна обеспечивать тот объем транзита, который заявлен, без искусственных политических влияний.
«Мы будем и в дальнейшем выступать надежным партнером для США и Евросоюза», — подчеркнул Гройсман.
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