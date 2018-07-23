Прилепин заявил о неизбежной катастрофе на Донбассе

Прилепин предупредил, что попытка референдума в Донбассе может обернуться катастрофой

Писатель Захар Прилепин считает, что пока Киев будет безрезультатно пытаться «пришить» Донбасс к Украине Россия присоединит всю Украину к Донбассу, и добавил, что время играет на пользу Москвы в украинском вопросе в ходе российско-американских переговоров.

По словам Прилепина, для нынешней Украины попытка провести референдум рискует обернуться катастрофой. Об этом он написал в блоге на сайте «Сноб».

«Парад суверенитетов», если б его всерьез запустили на Украине, разнес бы всю страну по закоулочкам. И самые огромные проблемы были бы связаны, конечно, с территориями, где традиционна пророссийская ориентация», — считает писатель, напомнив случай, когда в 2014 году в Харькове на улицы выходило до полумиллиона граждан с российскими флагами.

По словам писателя, Украина давно надоела европейским политикам, поскольку крупногабаритна и непредсказуема, но с точки зрения глобальной игры России и США Украина — одна из карт в разнообразном русско-американском торге.

«И эта карта — не туз. И даже не валет. Референдум уже идет. Просто голосуют на нем не жители Донбасса, увы, и тем более не жители Украины. На этом референдуме голосуют под столом, передавая друг другу вещи, которые нам никогда не покажут», — подытожил Прилепин.

Он заявил, что Донбасс согласился бы на автономию, как и Россия, которой не выгодно иметь общие границы с враждебным государством.

«Любая киевская власть, не решившая донбасский вопрос, вынуждена будет так или иначе договариваться с Москвой, перманентно пытаясь спасти свой неизбежно сдувающийся рейтинг и тратить триллионы гривен на бестолковый и бессмысленный военный бюджет», — пишет Прилепин, отмечая, что пока Киев будет безрезультатно пытаться пришить Донбасс обратно к Украине, Россия будет присоединять всю Украину к Донбассу.

Ранее писатель сообщил, что российские либералы стесняются поддерживать Украину.