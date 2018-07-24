Майкл Макфол встретится с советником президента США по России

Данная встреча может пройти сегодня.

Согласно информации издания Washington Post, их встреча, возможно, состоится во вторник, 24 июля.

В настоящий момент данных о том, какой будет тема переговоров Майкла Макфола и советником американского президента по РФ, нет.