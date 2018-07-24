Майкл Макфол встретится с советником президента США по России 

Данная встреча может пройти сегодня.
Бывший посол США в России Майкл Макфол, как ожидается, встретится с советником президента США по России Фионой Хилл.
Согласно информации издания Washington Post, их встреча, возможно, состоится во вторник, 24 июля.
Так, Хилл была в составе американской делегации на встрече, состоявшейся между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным.
В настоящий момент данных о том, какой будет тема переговоров Майкла Макфола и советником американского президента по РФ, нет.