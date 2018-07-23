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Дамаск прокомментировал эвакуацию «Белых касок» из Сирии
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Дамаск прокомментировал эвакуацию «Белых касок» из Сирии 

РИА Новости 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ: ЭВАКУАЦИЯ «БЕЛЫХ КАСОК» ПРИ ПОДДЕРЖКЕ США, БРИТАНИИ, ИОРДАНИИ, ФРГ И КАНАДЫ ГОВОРИТ О ПОДДЕРЖКЕ ЭТИМИ СТРАНАМИ ТЕРРОРИСТОВ В СИРИИ — МИД САР
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