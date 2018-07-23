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Politico: импульсивные указы Трампа давят на Пентагон
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Politico: импульсивные указы Трампа давят на Пентагон 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Импульсивное поведение президента США Дональда Трампа повышает уровень «нестабильности и стресса» в Пентагоне, пишет Politico со ссылкой на источники.
Политические заявления президента США Дональда Трампа практически без предварительного уведомления своих подчиненных «добавляет дополнительный уровень нестабильности и стресса», рассказал один бывший высокопоставленный чиновник министерства обороны США.
Politico пишет, что склонность Трампа к непредсказуемости сказалась на его лидерах в сфере обороны. Так, он отдавал приказы или предпринимал крупные политические решения с небольшим уведомлением или вообще без него. В частности, это касается указа о создании отдельных космических сил, его размышлений по поводу сокращения численности войск США в Европе.
Бывшие чиновники также говорят, что импульсивные указы Трампа подрывают усилия администрации президента США по изменению стратегии «микроуправления» военными вопросами в Белом доме.
До Трампа «у нас, конечно, никогда не было директивы, поступающей прямо от президента через твиттер», отмечает бывший высокопоставленный чиновник из сферы обороны, говоривший на условиях анонимности.
"Это добавляет дополнительный уровень нестабильности и стресса в организацию, которая уже находится под большим стрессом" — считает экс-чиновник.
Тем не менее, Лорен Шульман, который работал в Пентагоне и Совете национальной безопасности при президентах Джордже Буше и Бараке Обаме рассказал Politico, что и при Обаме были такие случаи. Однажды Обама также застал врасплох своих руководителей оборонного ведомства, когда в 2011 году объявил о крупных сокращениях военного бюджета, отметил Шульман.
Тогда Обама всего за несколько дней до выступления проинформировал главу минобороны Роберта Гейтса, что стало для него «полным шоком».
Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал своего предшественника на посту Барака Обаму, обвинив его во лжи.
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