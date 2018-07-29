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Трамп призвал Мюллера признать наличие конфликта интересов
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Трамп призвал Мюллера признать наличие конфликта интересов 

РИА Новости 10 минут назад
Фото: Вести.Ru
ВАШИНГТОН, 29 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал спецпрокурора по «российскому делу» Роберта Мюллера признать наличие конфликта интересов в этом качестве.
"Собирается ли Роберт Мюллер когда-нибудь сообщить о конфликте интересов применительно к президенту Трампу, включая тот факт, что у нас были очень неприятные и продолжительные деловые отношения, что я не дал ему стать главой ФБР (за день до назначения спецпрокурором) и что (уволенный Трампом бывший директор ФБР Джеймс) Коми его близкий друг?" — написал президент в воскресенье в Twitter.
Республиканец Трамп также задал вопрос, почему Мюллер подбирает в свою команду только демократов, часть из которых работали на Хиллари Клинтон, а часть — на Барака Обаму.
Расследование вменяемого России «вмешательства» в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведут Мюллер и обе палаты конгресса США. При этом доказательств какого-либо «вмешательства» так и не было приведено, несмотря на то, что «расследование» длится уже больше года.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными». Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон также заявил, что получил заверения от российского президента Владимира Путина в том, что Россия не вмешивалась в выборы в Соединенных Штатах.
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