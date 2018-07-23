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Трамп не опасается, что его твиты повысят напряженность с Ираном
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Трамп не опасается, что его твиты повысят напряженность с Ираном 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВАШИНГТОН, 23 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не боится того, что его твиты могут повысить напряженность в отношениях с Ираном.
Журналисты спросили Трампа, нет ли у него подобных опасений, Трампа ответил: «Нет, совсем нет».
Ранее Трамп заявил в твите, написанном исключительно заглавными буквами, что Иран столкнется с «невиданными последствиями», если продолжит угрожать США. Заявление Трампа стало ответом на реплику иранского президента Хасана Роухани, который призвал США «не играть с огнем», предупредив, что иначе Вашингтон пожалеет об этом.
До этого Трамп провел переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном, с которым до того он также обменивался жесткими и воинственными заявлениями.
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