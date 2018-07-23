Трамп накричал на Иран в Twitter, Роухани пригрозил «матерью всех войн»

Президент США опубликовал резкое и провокационное обращение к иранскому коллеге Хасану Роухани . «Никогда больше не смейте угрожать США, или вам придется столкнуться с последствиями, которые мало кто переживал в истории. Мы больше не та страна, что будет терпеть ваши безумные слова о насилии и смерти. Осторожно!» — написал Трамп.

Ранее критика в адрес Тегерана прозвучала из уст главы Госдепартамента Майка Помпео. Тот заявил, что иранские власти приносят благополучие, свободу и безопасность жителей Ирана в жертву собственным интересам. В Тегеране отреагировали жестко, пообещав в случае необходимости большую войну. Рассказывает обозреватель Reuters

«Тегеран пригрозил Вашингтону «матерью всех войн», если США нападут на Иран. Президент Хасан Роухани предупредил о последствиях враждебной политики США, призвав Трампа «не играть с львиным хвостом». Ранее Белый дом решил возобновить санкции в отношении Ирана после решения Трампа о выходе из иранской ядерной сделки. Теперь, по данным источников Reuters в Вашингтоне, администрация Трампа начала активную борьбу с Ираном посредством публичных заявлений и онлайн-коммуникаций, направленных на разжигание протестных настроений в стране. Среди прочего, власти США планируют выставлять иранские власти в негативном свете, в том числе с помощью искаженной информации и преувеличений. Таким образом, Вашингтон надеется заставить Тегеран свернуть свою ядерную программу и отказаться от поддержки вооруженных формирований».

Трамп объявил о выходе США из ядерной сделки с Тегераном весной 2018 года. Суть соглашения состояла в том, что Иран сворачивает свою ядерную программу в обмен на поэтапное снятие экономических санкций.

Трамп неоднократно критиковал сделку и в итоге решил восстановить санкции против Тегерана. Их должны привести в действие к ноябрю.