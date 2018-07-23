В Китае надеются, что США и Иран смогут урегулировать разногласия

"Наша постоянная позиция заключается в том, что все страны должны развивать двусторонние отношения и решать возникающие проблемы и разногласия путем равноправных переговоров на основе пяти принципов мирного сосуществования и других общепризнанных международных принципов", — заявил дипломат.

Ранее президент США Дональд Трамп и президент Ирана Хасан Роухани обменялись взаимными угрозами. Так, иранский лидер призвал Трампа «не играть с огнем», подчеркнув, что «сила Ирана — сдерживающая», страна «ни с кем не сражается и не воюет». В ответ американский лидер призвал Тегеран больше никогда не угрожать США, иначе Иран «будет страдать от последствий», которых «еще никогда не видел за всю историю».