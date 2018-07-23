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В Китае надеются, что США и Иран смогут урегулировать разногласия
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В Китае надеются, что США и Иран смогут урегулировать разногласия 

РИА Новости 38 минут назад
ПЕКИН, 23 июл — РИА Новости. Китай надеется, что Вашингтон и Тегеран смогут уладить взаимные разногласия путем мирного равноправного диалога, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, комментируя взаимные угрозы лидеров Ирана и США.
"Наша постоянная позиция заключается в том, что все страны должны развивать двусторонние отношения и решать возникающие проблемы и разногласия путем равноправных переговоров на основе пяти принципов мирного сосуществования и других общепризнанных международных принципов", — заявил дипломат.
Ранее президент США Дональд Трамп и президент Ирана Хасан Роухани обменялись взаимными угрозами. Так, иранский лидер призвал Трампа «не играть с огнем», подчеркнув, что «сила Ирана — сдерживающая», страна «ни с кем не сражается и не воюет». В ответ американский лидер призвал Тегеран больше никогда не угрожать США, иначе Иран «будет страдать от последствий», которых «еще никогда не видел за всю историю».
Слова Роухани стали реакцией на заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Вашингтон постарается убедить союзников полностью прекратить закупку нефти из Ирана к началу ноября. Кроме того, глава американского минфина Стивен Мнучин отмечал, что Соединенные Штаты готовы вводить санкции против России, Китая или любой другой страны, которая продолжит закупки нефти у Ирана вопреки позиции США. Помпео заявил, что санкции США в отношении нефтяного сектора Ирана начнут действовать с 4 ноября, после этой даты поставки нефти оттуда будут считаться нарушением санкций.
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