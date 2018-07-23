Reuters: боевики «Аш-Шабаб» напали на военную базу в Сомали

По его информации, инцидент произошел близ южного города Кисмайо . «Пока у нас нет никаких подробностей», — заявил представитель сомалийской армии Маджо Мохамуд Аден . Он отметил, что на базу уже «отправлено подкрепление».

Reuters также привело слова представителя группировки, который утверждал, что в ходе столкновений между боевиками и военными погибли 27 сомалийских солдат.

9 июня сообщалось о том, что боевики «Аш-Шабаб» атаковали военную базу близ города Кисмайо, в результате чего погиб один американский военный, двое кенийских солдат, а также девять сомалийских военнослужащих. Кроме того, четыре солдата ВС США получили ранения.