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Reuters: боевики «Аш-Шабаб» напали на военную базу в Сомали
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Reuters: боевики «Аш-Шабаб» напали на военную базу в Сомали 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 23 июля. Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб» ("Молодежное движение моджахедов", запрещена в РФ) совершили вооруженное нападение на военную базу на юге Сомали. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters.
По его информации, инцидент произошел близ южного города Кисмайо. «Пока у нас нет никаких подробностей», — заявил представитель сомалийской армии Маджо Мохамуд Аден. Он отметил, что на базу уже «отправлено подкрепление».
Reuters также привело слова представителя группировки, который утверждал, что в ходе столкновений между боевиками и военными погибли 27 сомалийских солдат.
9 июня сообщалось о том, что боевики «Аш-Шабаб» атаковали военную базу близ города Кисмайо, в результате чего погиб один американский военный, двое кенийских солдат, а также девять сомалийских военнослужащих. Кроме того, четыре солдата ВС США получили ранения.
"Аш-Шабаб" — радикальная исламистская группировка, образованная в 2004 году на территории Сомали. Ее боевики ведут вооруженную борьбу за свержение центрального правительства, сформированного при поддержке США и Эфиопии, а также за вывод из страны миротворческого контингента Африканского союза, который оказывает поддержку правительству. С 2008 года ее боевики регулярно совершают террористические атаки с использованием смертников.
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