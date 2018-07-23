Президенты США и Ирана обменялись угрозами

«Иранскому президенту Роухани: никогда более не угрожайте США вновь, или вы испытаете последствия, которые мало кто испытывал в истории доселе. Мы более не являемся страной, которая поддерживает ваши безумные слова насилия и смерти. Будьте осторожными!» — написал Трамп в своем Twitter.

Накануне президент Ирана , выступая на встрече с иранскими дипломатами в Тегеране, предостерег американского лидера от необдуманных действий, которые могут привести к невиданной войне, передает «Интерфакс» . «Господин Трамп, не играйте с хвостом льва, об этом можно пожалеть. Америка должна знать, что мир с Ираном — это суть мира для всех, а война с Ираном — это всем войнам война», — сказал Роухани. «Вы не уполномочены побуждать иранский народ действовать против безопасности и интересов Ирана», — отметил он.