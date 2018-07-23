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Президенты США и Ирана обменялись угрозами
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Президенты США и Ирана обменялись угрозами 

BFM.RU 1 час назад
Фото: Вестник Кавказа
Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на адресованный ему совет иранского президента Хасана Роухани не играть с огнем в том, что касается отношений с Тегераном.
«Иранскому президенту Роухани: никогда более не угрожайте США вновь, или вы испытаете последствия, которые мало кто испытывал в истории доселе. Мы более не являемся страной, которая поддерживает ваши безумные слова насилия и смерти. Будьте осторожными!» — написал Трамп в своем Twitter.
Накануне президент Ирана, выступая на встрече с иранскими дипломатами в Тегеране, предостерег американского лидера от необдуманных действий, которые могут привести к невиданной войне, передает «Интерфакс». «Господин Трамп, не играйте с хвостом льва, об этом можно пожалеть. Америка должна знать, что мир с Ираном — это суть мира для всех, а война с Ираном — это всем войнам война», — сказал Роухани. «Вы не уполномочены побуждать иранский народ действовать против безопасности и интересов Ирана», — отметил он.
В начале мая Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий — ядерного соглашения, заключенного в 2015 году между Ираном и «шестеркой» международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция и Германия), а также о восстановлении санкций как в отношении Тегерана, так и против стран, которые развивают торгово-экономические отношения с Ираном.
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