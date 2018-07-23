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Белый дом надеется, что США не придется предпринимать «жесткие шаги» в отношении Ирана
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Белый дом надеется, что США не придется предпринимать «жесткие шаги» в отношении Ирана 

ТАСС 26 минут назад
Фото: Вестник Кавказа
ТАСС, 23 июля. Белый дом рассчитывает, что США не придется предпринимать «жесткие шаги» против Ирана. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в понедельник в интервью телеканалу Fox News.
Ране президент США Дональд Трамп разместил в Twitter сообщение, в котором пригрозил иранскому президенту Хасану Роухани серьезными последствиями в случае, если тот будет угрожать Вашингтону.
"Президент использует жесткие выражения, и он также не побоится предпринять жесткие шаги, если это будет необходимо. К счастью, до этого не дошло с Северной Кореей. Надеюсь, до этого не дойдет в случае с Ираном или с кем-либо еще", — сказала Сандерс.
Она подчеркнула, что Трамп хочет видеть мир во всех странах, но в то же время он сделает «все необходимое, чтобы защитить американцев».
Как сообщило в воскресенье агентство IRNA, Роухани в ходе встречи в Тегеране с представителями иранских зарубежных дипмиссий предостерег США от войны с Исламской Республикой, посоветовав Трампу «не играть с огнем». Роухани при этом добавил, что иранский народ «никогда никому не будет кланяться».
Выступая с трибуны ООН в сентябре прошлого года, Трамп назвал Иран «страной-изгоем, которая главным образом экспортирует насилие, кровопролитие и хаос». 8 мая Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий — сделки, которая ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС.
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Комментарии  Ещё 5 источников 
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