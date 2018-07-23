Белый дом надеется, что США не придется предпринимать «жесткие шаги» в отношении Ирана

Ране президент США Дональд Трамп разместил в Twitter сообщение, в котором пригрозил иранскому президенту Хасану Роухани серьезными последствиями в случае, если тот будет угрожать Вашингтону.

"Президент использует жесткие выражения, и он также не побоится предпринять жесткие шаги, если это будет необходимо. К счастью, до этого не дошло с Северной Кореей . Надеюсь, до этого не дойдет в случае с Ираном или с кем-либо еще", — сказала Сандерс.

Она подчеркнула, что Трамп хочет видеть мир во всех странах, но в то же время он сделает «все необходимое, чтобы защитить американцев».

Как сообщило в воскресенье агентство IRNA , Роухани в ходе встречи в Тегеране с представителями иранских зарубежных дипмиссий предостерег США от войны с Исламской Республикой, посоветовав Трампу «не играть с огнем». Роухани при этом добавил, что иранский народ «никогда никому не будет кланяться».