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Турция выступила против санкций США в отношении Ирана
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Турция выступила против санкций США в отношении Ирана 

Газета.Ru 1 час назад
Глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара выступает против санкций США в отношении Ирана. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, Турция не собирается присоединяться к санкциям США и ЕС против Ирана.
Чавушоглу подчеркнул, что Анкара против санкций Вашингтона в отношении Тегерана.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Иран будет «страдать», если продолжит угрожать США.
В свою очередь глава иранского внешнеполитического ведомства Джавад Зариф дал комментарий в связи с предостережениями Трампа в адрес Тегерана.
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