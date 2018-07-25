Позиция США по санкциям против России не изменилась, заявил Помпео 

ВАШИНГТОН, 25 июл — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что политика США в области санкций против России по итогам встречи президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина не изменилась.
"Я могу сказать вам, что политика в отношении санкций против РФ осталась прежней. Санкции остаются в силе", — ответил Помпео на вопрос сенаторов, обсуждалась ли политика ослабления санкций против России в рамках встречи Трампа и Путина один на один.
На сам вопрос, проходило ли обсуждение этой темы в рамках встречи, Помпео ответить отказался. Он отметил, что Трамп имеет право на такие встречи, и у Помпео «сложилось полное впечатление» о том, что обсуждалось на этой встрече.