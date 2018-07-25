Позиция США по санкциям против России не изменилась, заявил Помпео

"Я могу сказать вам, что политика в отношении санкций против РФ осталась прежней. Санкции остаются в силе", — ответил Помпео на вопрос сенаторов, обсуждалась ли политика ослабления санкций против России в рамках встречи Трампа и Путина один на один.

На сам вопрос, проходило ли обсуждение этой темы в рамках встречи, Помпео ответить отказался. Он отметил, что Трамп имеет право на такие встречи, и у Помпео «сложилось полное впечатление» о том, что обсуждалось на этой встрече.