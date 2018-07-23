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Эксперт прокомментировал заявление Трампа в адрес Рухани
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Эксперт прокомментировал заявление Трампа в адрес Рухани 

RT на русском 39 минут назад
Доктор исторических наук, член европейского общества иранистов Владимир Юртаев в беседе с RT прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа, в котором он не исключил серьёзных последствий в случае, если президент Ирана Хасан Рухани будет угрожать США.
Эксперт предположил, что в ближайшем времени возможно произойдёт встреча между руководителями США и Ирана.
«Мы уже наблюдали, как Трамп работал по Северной Корее, и помним, что кончилось это встречей между Трампом и лидером Северной Кореи, хотя риторика там была ещё более воинственная. Приёмы у Трампа, как мы знаем, достаточно устоявшиеся, и почему бы не рассматривать это заявление как пробу пера перед возможной встречей между руководителями США и Ирана», — резюмировал он.
Ранее Трамп в своем Twitter предостерёг Рухани от угроз в адрес США.
14 июля Рухани заявил о безуспешности «заговоров» США против Ирана.
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