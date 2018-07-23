Генерал ВС США осторожно отнесся к идее взаимодействия с РФ по помощи сирийским беженцам

Глава CentCom пояснил, что пока не получал от Белого дома никаких указаний по поводу саммита США — Россия и знает об упомянутой выше идее только по сообщениям СМИ. «Я об этом не запрашивал. Я этого не рекомендовал, на данном этапе это будет слишком большой шаг», — добавил Вотел.

Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом подчеркнул, что Россия и Соединенные Штаты могут «организовать взаимодействие по преодолению гуманитарного кризиса [в Сирии], помочь возвращению беженцев к своим родным очагам».

16 июля в Хельсинки прошли переговоры Путина и Трампа. Это был первый полноформатный российско-американский саммит с момента избрания Трампа президентом США в 2016 году. До этого контакты двух лидеров проходили на полях многосторонних встреч.