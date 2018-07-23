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Генерал ВС США осторожно отнесся к идее взаимодействия с РФ по помощи сирийским беженцам
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Генерал ВС США осторожно отнесся к идее взаимодействия с РФ по помощи сирийским беженцам 

ТАСС 1 час назад
НЬЮ-ЙОРК, 23 июля. /ТАСС/. Глава Центрального командования (CentCom) Вооруженных сил США генерал Джозеф Вотел настороженно воспринял идею взаимодействия с Россией в целях урегулирования гуманитарного кризиса в Сирии.
"Мне бы хотелось убедиться в том, что мы не ввяжемся в это легко", — приводит в воскресенье телекомпания ABC ответ генерала на просьбу журналистов прокомментировать идею, высказанную президентом России Владимиром Путиным после встречи с лидером США Дональдом Трампом в Хельсинки.
Глава CentCom пояснил, что пока не получал от Белого дома никаких указаний по поводу саммита США — Россия и знает об упомянутой выше идее только по сообщениям СМИ. «Я об этом не запрашивал. Я этого не рекомендовал, на данном этапе это будет слишком большой шаг», — добавил Вотел.
Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом подчеркнул, что Россия и Соединенные Штаты могут «организовать взаимодействие по преодолению гуманитарного кризиса [в Сирии], помочь возвращению беженцев к своим родным очагам».
16 июля в Хельсинки прошли переговоры Путина и Трампа. Это был первый полноформатный российско-американский саммит с момента избрания Трампа президентом США в 2016 году. До этого контакты двух лидеров проходили на полях многосторонних встреч.
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