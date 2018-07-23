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Трамп предостерег Роухани от угроз США
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Трамп предостерег Роухани от угроз США 

ТАСС 7 минут назад
ТАСС, 23 июля. Президент США Дональд Трамп пригрозил иранскому президенту Хасану Роухани серьезными последствиями в случае, если он будет угрожать Вашингтону.
"Никогда не угрожайте Соединенным Штатам, или вы столкнетесь с такими последствиями, с которыми никогда не сталкивались за всю вашу историю. Мы больше не страна, которая будет поддерживать ваши безумные слова, насилие и смерть. Будьте осторожны", — написал хозяин Белого дома в воскресенье в Twitter.
Выступая с трибуны ООН в сентябре прошлого года, Трамп назвал Иран «страной-изгоем, которая главным образом экспортирует насилие, кровопролитие и хаос». 8 мая Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий — сделки, которая ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС.
Как сообщило в воскресенье агентство IRNA, президент Ирана Хасан Роухани в ходе встречи в Тегеране с представителями иранских зарубежных дипмиссий предостерег США от войны с Исламской Республикой, посоветовав Трампу «не играть с огнем». Роухани при этом добавил, что иранский народ «никогда никому не будет кланяться».
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