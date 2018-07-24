Один из пилотов сбитого Израилем сирийского истребителя погиб 

Погиб один из пилотов сбитого израильскими военными в районе Голанских высот истребителя ВВС Сирии, судьба второго неизвестна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники в Сирии.
По словам израильской стороны, они несколько раз пытались связаться с пилотом и, не получив ответа, открыли огонь.
Также Израиль намерен направить протест миротворцам ООН, стоящим на Голанских высотах для предотвращения столкновений между Сирией и Израилем.
При этом израильские военные регулярно наносят удары по сирийской территории, заявляя, что атаки направлены против проиранской шиитской организации «Хезболла», воюющей в Сирии на стороне Асада. Последний раз ВВС Израиля нанесли удар по сирийскому городу Масьяф в минувшее воскресенье.