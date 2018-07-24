Один из пилотов сбитого Израилем сирийского истребителя погиб

Погиб один из пилотов сбитого израильскими военными в районе Голанских высот истребителя ВВС Сирии , судьба второго неизвестна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники в Сирии.

По словам израильской стороны, они несколько раз пытались связаться с пилотом и, не получив ответа, открыли огонь.

Также Израиль намерен направить протест миротворцам ООН , стоящим на Голанских высотах для предотвращения столкновений между Сирией и Израилем.