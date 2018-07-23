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Израильская армия заявила о перехвате ракет, запущенных в ходе внутренних боёв в Сирии
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Израильская армия заявила о перехвате ракет, запущенных в ходе внутренних боёв в Сирии 

RT на русском 57 минут назад
Фото: RT на русском
Израильские военнослужащие заявили, что смогли перехватить ракеты, которые были запущены в ходе внутренних боёв в Сирии.
Об этом армейская пресс-служба сообщает на своей странице в Twitter.
«Сирены прозвучали на севере Израиля из-за обнаружения запусков, осуществлённых в ходе внутренних боев в Сирии. Две ракеты-перехватчика были выпущены Израилем после идентификации запуска, но запущенные в Сирии ракеты упали на сирийской территории», — указывается в заявлении.
Ранее армия Израиля заявила о перехвате двух выпущенных из сектора Газа ракет.
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