Израильская армия заявила о перехвате ракет, запущенных в ходе внутренних боёв в Сирии

Израильские военнослужащие заявили, что смогли перехватить ракеты, которые были запущены в ходе внутренних боёв в Сирии Об этом армейская пресс-служба сообщает на своей странице в Twitter. «Сирены прозвучали на севере Израиля из-за обнаружения запусков, осуществлённых в ходе внутренних боев в Сирии. Две ракеты-перехватчика были выпущены Израилем после идентификации запуска, но запущенные в Сирии ракеты упали на сирийской территории», — указывается в заявлении. Ранее армия Израиля заявила о перехвате двух выпущенных из сектора Газа ракет.