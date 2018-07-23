Помпео заявил, что курды должны участвовать в урегулировании в Сирии

"Мы будем работать с ООН и нашими партнерами для достижения прочного урегулирования сирийского конфликта, которое включает в себя полное представительство всех сирийцев, включая жителей северо-востока Сирии, которые сейчас восстанавливаются после оккупации ИГ*", — говорится в заявлении Помпео, распространенном пресс-службой госдепартамента

Комментарий Помпео был связан с освобождением бойцами СДС от террористов населенного пункта Дашиша и прилегающих районов общей площадью 1,2 тысячи квадратных километров в Сирии.

"Освобождение Ирака и потери ИГ* в Сирии — это большие достижения, но наша миссия еще не завершена. Уничтожение ИГ* продолжает оставаться важнейшим приоритетом для президента (США Дональда) Трампа и (его) администрации", — отмечается в заявлении.

"Сирийские демократические силы", состоящие преимущественно из сирийских курдов, контролируют северные и северо-восточные районы страны. Официальный Дамаск эти территории фактически не контролирует. В отдельных местах СДС еще ведут боевые действия против боевиков ИГ*. В этой борьбе им активно помогают США и их союзники, которые развернули на территории Сирии несколько военных баз. Одновременно с этим США наращивают усилия по «оказанию помощи местному населению в стабилизации ситуации», закрепляя свое присутствие в регионе.

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке военные операции против ИГ*, причем в Сирии действуют без разрешения властей страны. Официальный Дамаск считает присутствие американских военных незаконным, а борьбу с ИГ* лишь предлогом для такого пребывания.

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