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Помпео заявил, что курды должны участвовать в урегулировании в Сирии
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Помпео заявил, что курды должны участвовать в урегулировании в Сирии 

РИА Новости 1 час назад
ВАШИНГТОН, 23 июл — РИА Новости. Участие в урегулировании гражданского конфликта в Сирии должны принимать жители северо-восточных районов страны, которые «Сирийские демократические силы» (СДС) освободили от террористической группировки «Исламское государство»*, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
"Мы будем работать с ООН и нашими партнерами для достижения прочного урегулирования сирийского конфликта, которое включает в себя полное представительство всех сирийцев, включая жителей северо-востока Сирии, которые сейчас восстанавливаются после оккупации ИГ*", — говорится в заявлении Помпео, распространенном пресс-службой госдепартамента.
Комментарий Помпео был связан с освобождением бойцами СДС от террористов населенного пункта Дашиша и прилегающих районов общей площадью 1,2 тысячи квадратных километров в Сирии.
"Освобождение Ирака и потери ИГ* в Сирии — это большие достижения, но наша миссия еще не завершена. Уничтожение ИГ* продолжает оставаться важнейшим приоритетом для президента (США Дональда) Трампа и (его) администрации", — отмечается в заявлении.
"Сирийские демократические силы", состоящие преимущественно из сирийских курдов, контролируют северные и северо-восточные районы страны. Официальный Дамаск эти территории фактически не контролирует. В отдельных местах СДС еще ведут боевые действия против боевиков ИГ*. В этой борьбе им активно помогают США и их союзники, которые развернули на территории Сирии несколько военных баз. Одновременно с этим США наращивают усилия по «оказанию помощи местному населению в стабилизации ситуации», закрепляя свое присутствие в регионе.
США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке военные операции против ИГ*, причем в Сирии действуют без разрешения властей страны. Официальный Дамаск считает присутствие американских военных незаконным, а борьбу с ИГ* лишь предлогом для такого пребывания.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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