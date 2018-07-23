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Посол США в РФ пояснил, почему не подал в отставку после саммита в Хельсинки
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Посол США в РФ пояснил, почему не подал в отставку после саммита в Хельсинки 

ТАСС 42 минуты назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
НЬЮ-ЙОРК, 23 июля. /ТАСС/. Посол США в России Джон Хантсман отказался последовать призыву американского журналиста и подать в отставку после саммита РФ — США в Хельсинки. Как пояснил Хантсман в статье, опубликованной в субботу в газете The Salt Lake Tribune, он доверился мнению своих коллег дипломатов, посоветовавших ему не уходить с должности.
"Я провел антинаучное социологическое исследование среди своих коллег по поводу того, следует ли мне уходить в отставку. Их смех сказал мне все, что я хотел знать", — написал посол. Он также сослался на мнение своих сыновей, проходящих службу в рядах ВМС США. «Их слова, когда я их спросил, следует ли мне подать в отставку, были непечатными», — продолжил он.
Дипломат предложил журналисту Роберту Герке приехать в Москву и познакомиться с сотрудниками и персоналом посольства США. «Они сосредоточены на работе, которую нужно делать для стабилизации наиболее опасных отношений в мире, охватывающих ядерные вооружения, борьбу с терроризмом, прекращение кровопролития на Украине и поиск выхода из неподдающегося [урегулированию] сирийского кризиса. Их верность службе своей стране превыше политики и вдохновляет меня до глубины души», — пояснил Хантсман.
Он отвечал таким образом на материал Герке, опубликованный ранее в этой же газете. Журналист призывал посла США в России подать в отставку из-за того, он якобы служит «не президенту, а марионетке».
На родине президента США Дональда Трампа подвергли критике за его недостаточно жесткую позицию в отношении приписываемого России вмешательства в президентские выборы 2016 года и тот факт, что он поставил под сомнение выводы разведсообщества США на этот счет. С критикой в адрес президента успели выступить не только либеральные СМИ и демократы, но и многие из однопартийцев Трампа. Демократы также потребовали распространить записи американского переводчика, который присутствовал на встрече Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным в формате тет-а-тет в Хельсинки.
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