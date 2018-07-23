Посол США в РФ пояснил, почему не подал в отставку после саммита в Хельсинки

России НЬЮ-ЙОРК , 23 июля. / ТАСС /. Посол США Джон Хантсман отказался последовать призыву американского журналиста и подать в отставку после саммита РФ — США в Хельсинки . Как пояснил Хантсман в статье, опубликованной в субботу в газете The Salt Lake Tribune, он доверился мнению своих коллег дипломатов, посоветовавших ему не уходить с должности.

"Я провел антинаучное социологическое исследование среди своих коллег по поводу того, следует ли мне уходить в отставку. Их смех сказал мне все, что я хотел знать", — написал посол. Он также сослался на мнение своих сыновей, проходящих службу в рядах ВМС США. «Их слова, когда я их спросил, следует ли мне подать в отставку, были непечатными», — продолжил он.

Дипломат предложил журналисту Роберту Герке приехать в Москву и познакомиться с сотрудниками и персоналом посольства США. «Они сосредоточены на работе, которую нужно делать для стабилизации наиболее опасных отношений в мире, охватывающих ядерные вооружения, борьбу с терроризмом, прекращение кровопролития на Украине и поиск выхода из неподдающегося [урегулированию] сирийского кризиса. Их верность службе своей стране превыше политики и вдохновляет меня до глубины души», — пояснил Хантсман.

Он отвечал таким образом на материал Герке, опубликованный ранее в этой же газете. Журналист призывал посла США в России подать в отставку из-за того, он якобы служит «не президенту, а марионетке».