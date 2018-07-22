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Путина и Трампа обвинили в атаке на демократию
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Путина и Трампа обвинили в атаке на демократию 

Вести.Ru 26 минут назад
Фото: Вести.Ru
Американский лидер Дональд Трамп на саммите в Хельсинки 16 июля оказался неспособен «справиться с Владимиром Путиным» в вопросе так называемого «российского вмешательства» в президентские выборы в США в 2016 году. Об этом заявила на фестивале OzyFest в Нью-Йорке экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, проигравшая Трампу те самые выборы.
При этом она уверена: «российские агенты» намерены вмешаться и в промежуточные выборы в США в ноябре этого года с целью «подорвать американскую демократию». Для этого они могут ударить по электоральной инфраструктуре: «серверам, куда отправляются результаты», и «работе машин для голосования».
По словам Клинтон, которые приводит британская The Guardian, Россия в 2016 году совершила «очень широкую и успешную» кибератаку на избирательную систему США, и такие атаки «должны заботить каждого американца».
Владимир Путин, по мнению Клинтон, «хочет расколоть НАТО, Евросоюз, демонтировать архитектуру мира, сложившуюся после Второй мировой войны».
"Он в выигрыше от разногласий. Целью его атак на электоральную систему (США) было помочь Трампу", — сказала она.
Новая встреча Трампа и Путина была бы безумием, заявляет колумнист CNN Фрида Гитис. По ее словам, Дональд Трамп — президент, но не король Америки, и страна — не его частная собственность. «В бытность главой Trump Organization он был волен проводить секретные встречи — даже со своими врагами, игнорировать все советы и скрывать потом от всех, что произошло, — пишет она. — Но США — не дочерняя компания Trumpworld, и стране нужны ответы о том, что произошло в Хельсинки».
Пока что, по ее словам, у американцев «нет практически ничего: все, что есть — это новый план, который, вероятно, сделает ситуацию еще хуже посредством еще одной встречи между Трампом и российским президентом Владимиром Путиным».
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