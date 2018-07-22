Путина и Трампа обвинили в атаке на демократию

При этом она уверена: «российские агенты» намерены вмешаться и в промежуточные выборы в США в ноябре этого года с целью «подорвать американскую демократию». Для этого они могут ударить по электоральной инфраструктуре: «серверам, куда отправляются результаты», и «работе машин для голосования».

По словам Клинтон, которые приводит британская The Guardian Россия в 2016 году совершила «очень широкую и успешную» кибератаку на избирательную систему США, и такие атаки «должны заботить каждого американца».

Владимир Путин, по мнению Клинтон, «хочет расколоть НАТО Евросоюз , демонтировать архитектуру мира, сложившуюся после Второй мировой войны».

"Он в выигрыше от разногласий. Целью его атак на электоральную систему (США) было помочь Трампу", — сказала она.

Новая встреча Трампа и Путина была бы безумием, заявляет колумнист CNN Фрида Гитис. По ее словам, Дональд Трамп — президент, но не король Америки, и страна — не его частная собственность. «В бытность главой Trump Organization он был волен проводить секретные встречи — даже со своими врагами, игнорировать все советы и скрывать потом от всех, что произошло, — пишет она. — Но США — не дочерняя компания Trumpworld, и стране нужны ответы о том, что произошло в Хельсинки».

Пока что, по ее словам, у американцев «нет практически ничего: все, что есть — это новый план, который, вероятно, сделает ситуацию еще хуже посредством еще одной встречи между Трампом и российским президентом Владимиром Путиным».