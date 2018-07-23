В ЛНР не зафиксировали обстрелов за минувшие сутки

ЛУГАНСК , 23 июл — РИА Новости . Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики не зафиксировала обстрелов со стороны украинских силовиков в Донбассе за минувшие сутки, заявили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.

Новое «хлебное» перемирие в связи с уборкой урожая было объявлено в Донбассе с 1 июля. Это уже третья попытка сторон конфликта прекратить огонь с начала года.

"За прошедшие сутки обстрелов со стороны украинских силовиков не зафиксировано. Режим прекращения огня соблюдался", — сказали в пресс-службе Народной милиции ЛНР.